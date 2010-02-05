Грошова маса у січні зменшилася на 1,5% - НБУ

В Україні в січні 2010 року грошова маса зменшилася на 1,5% – до 480,2 млрд. грн., монетарна база – на 2,8%, до 189,4 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг депозитів у січні ц.р. скоротився на 0,9% – до 324,7 млрд. грн., при цьому депозити фізичних осіб зросли на 0,3%, обсяг залишків кредитних вкладень скоротився на 2% – до 703,5 млрд. грн.

У Нацбанку відзначають, що на динаміку показників вплинуло рішення про початок ліквідації ТОВ «Укрпромбанк», обсяги кредитів і депозитів якого перестали враховуватися в загальних показниках банківської системи.

Середньозважена ставка в національній валюті за кредитами зменшилася з 19,6% в грудні 2009 року до 17,4% в січні 2010 року. Середньозважена вартість депозитів за цей період знизилася з 14% до 12,4%.

На міжбанківському кредитному ринку середньозважена ставка зменшилася з 7% річних у грудні 2009 року (зокрема, за кредитами овернайт – 3,3%) до 6,2% (за кредитами овернайт – 2,7%) у січні 2010 року.

За даними НБУ, в січні ц.р. відбулося зменшення обсягу готівки поза банками на 2,5% – до 153,1 млрд. грн., що є традиційним явищем для першого місяця року. Питома вага готівки в структурі грошової маси в січні зменшилася до 31,9% порівняно з 32,2% в грудні 2009 року.

Обсяг рефінансування Нацбанком комерційних банків у січні ц.р. становив 1,4 млрд. грн. за середньозваженою ставкою 13,1% річних, а обсяг операцій регулятора з мобілізації коштів становив 16,6 млрд. грн. за середньозваженою ставкою 7,9% річних.

У НБУ стверджують, що операції з регулювання ліквідності дозволили забезпечити рівновагу на грошово-кредитному ринку і уникнути надмірного зростання ліквідності банків – обсяг коррахунків банків у січні збільшився на 0,6%, до 17,5 млрд. грн.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в січні, становив 12,2 млрд. грн., зокрема 5,7 млрд. грн. було перераховано банками на окремий рахунок у Національному банку України.

Регулятор відзначає, що динаміка бюджетних коштів у січні ц.р. на стан ліквідності банків істотно не впливала. Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в Національному банку України в січні збільшився на 72,7% (що в номінальному обсягу становить лише 0,8 млрд. грн.) – до 1,9 млрд. грн.