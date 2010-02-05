«Альфа-Банк» (РФ) придбає блок-пакет українського «Альфа-Банку»

Антимонопольний комітет України (АМК) надав дозвіл ВАТ «Альфа-Банк» (Москва, Російська Федерація) на придбання більше 25% акцій ПАТ «Альфа-Банк» (Київ, Україна).

Про це йдеться у прес-релізі АМК, переданому агенству УНІАН.

Згідно з повідомленням, у грудні минулого року керівництво російського «Альфа-Банку» заявило про намір відновити свою присутність у складі найбільших акціонерів українського «Альфа-Банку», який входить до складу консорціуму «Альфа-Групп». Тоді йшлося про викуп усієї додаткової емісії української кредитно-фінансової установи, внаслідок чого російський банк придбає 19,9% акцій.

Як повідомляв УНІАН, акціонери українського «Альфа-Банку» 30 листопада 2009 року ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу на 25% або 739,435 млн. грн., – до 3,716 млрд. грн. шляхом додаткового випуску акцій. Банк проводить закрите розміщення простих іменних акцій номіналом 1 грн. в період з 15 січня по 30 березня 2010 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Альфа-Банк» (Київ) зареєстровано в січні 2001 року і на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

На 1 січня 2010 року активи банку склали 28,694 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 25,314 млрд. грн., зобов`язання – 25,816 млрд. грн., власний капітал – 2,878 млрд. грн., статутний капітал – 2 млрд. 976,565 млн. грн.

За підсумками 2009 року банк одержав збиток у розмірі 348,405 млн. грн.

99,99% акцій «Альфа-Банку» (Україна) належать кіпрській компанії ABH Ukraine Limited, яка входить до складу консорціуму «Альфа-Групп».