Нацбанк у січні викупив ОВДП на 6,32 млрд. грн.

Національний банк України в січні цього року здійснив операції з викупу у банків облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 6,32 млрд. грн. (за номінальною вартістю).

Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті НБУ.

Згідно з повідомленням, до Державного бюджету України впродовж минулого місяця за результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП надійшло коштів на загальну суму 1 млрд. 166,82 млн. грн. Средньозважена прибутковість ОВДП склала 22,32% річних.

Погашення і сплата доходу за ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за січень 2010 року склав 389,31 млн. грн., зокрема, основний борг – 141,45 млн. грн., сплата доходу – 247,86 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, упродовж 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Средньозважена прибутковість урядових паперів у цілому за рік склала 12,21% (з урахуванням облігацій, випущених з метою докапіталізації комерційних банків і реструктуризації боргу уряду перед НБУ).

У 2009 році Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з яких папери на 29,34 млрд. грн. були монетизовані з метою докапіталізації банків.