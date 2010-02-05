Мінфін проведе розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України 9 лютого проведе розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, до розміщення будуть запропоновані папери з терміном погашення 14 липня 2010 року, 13 жовтня 2010 року, 23 листопада 2011 року, 12 вересня 2012 року і 26 вересня 2012 року. Номінал облігацій – 1 тис. грн.

Довідка УНІАН. Протягом 2009 року Міністерство фінансів України розмістило ОВДП на загальну суму 74,533 млрд. грн. Середньозважена прибутковість урядових паперів у цілому за рік становила 12,21% (з урахуванням облігацій, випущених з метою докапіталізації комерційних банків і реструктуризації боргу уряду перед Нацбанком України).

У 2009 році Нацбанк здійснив операції з викупу за номінальною вартістю у комерційних банків держоблігацій на загальну суму 34,89 млрд. грн., з них папери на 29,34 млрд. грн. були монетаризовані з метою докапіталізації банків.

Погашення і виплата доходу по ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який за 2009 рік становив 22,450 млрд. грн., зокрема основний борг – 17,925 млрд. грн., виплата доходу – 4,525 млрд. грн.