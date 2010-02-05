Міжбанк закрився на рівні 8,0550/8,0750 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0230/8,0460, до 12:00 звузився спред – 8,0240/8,0385. На час закриття торгів цінові рівні виросли до 8,0550/8,0750 грн./долл.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируванням 0,2630/0,2638, до 12:00 ціни зосередилися в діапазоні 0,2631/0,2636. На час закриття ціни піднялися до 0,2634/0,2640. У Росії курс долар-рубль виріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів досяг 30,4300 (+0,2625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару евро-долар змінювались у діапазоні 1,3650/1,3740. Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 10,9675/11,0020, до 12:00 ціни зафіксувалися на рівні 10,9790/11,0015. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні підскочили до 11,0240/11,0470.