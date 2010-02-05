НБУ 10 лютого проведе спецаукціон з продажу доларів

Національний банк України 10 лютого проведе спеціальний аукціон з продажу доларів США, 12 лютого – з продажу швейцарських франків.

Про це йдеться у листах НБУ комбанкам, текст яких має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з повідомленням, мінімальна сума заявки – 10 тис. дол. для аукціону 10 лютого і 10 тис. швейцарських франків – для аукціону 12 лютого. При цьому не використану за призначенням валюту в сумі понад 1 тис. дол. і 1 тис. швейцарських франків комерційний банк зобов`язаний продати Нацбанку. Залишок валюти у сумі до 1 тис. дол. і 1 тис. швейцарських франків може бути використано банком на інші цілі.

Банкам дозволяється купувати валюту для дострокового погашення клієнтами заборгованості за кредитними договорами.

Нацбанк відзначає, що банки, які мають намір взяти участь у спецаукціонах 10 і 12 лютого, мають залучати від клієнтів грошове забезпечення у національній валюті до проведення валютного аукціону. «Купівля іноземної валюти за рахунок власних коштів банків не допускається», – відзначає НБУ.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого 2009 року Нацбанк України почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, взятими у валюті.

Пізніше Нацбанк почав продавати валюту і фізичним особам-резидентам – суб`єктам підприємницької діяльності.