Державний борг України виріс на 59%

Упродовж 2009 року сума державного і гарантованого державою боргу України збільшилася в гривневому еквіваленті на 112 млрд. 018,014 млн. грн. (на 59,14%) – до 301 млрд. 428,4 млн. грн., або 37 млрд. 749,33 млн. дол.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, збільшення суми держборгу відбулося здебільшого за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики для збільшення статутних капіталів банків і НАК «Нафтогаз України» (на суму 44 млрд. грн., або 39,3% зростання обсягу боргу) і для поповнення Стабілізаційного фонду (на суму 4,7 млрд. грн., або 4,2%), отримання другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду (на суму 36,9 млрд. грн., або 32,9%), отримання першої програмної позики Світового банку на реабілітацію фінансового сектору (на суму 3,2 млрд. грн., або 2,9%) і зростання курсів іноземних валют до гривні (на суму 5,8 млрд. грн., або 5,2%).

За даними Мінфіну, на 31 грудня 2009 року державний і гарантований державою зовнішній борг становив 196 млрд. 295 млн. 489,41 тис. грн. (65,12% загальної суми державного і гарантованого державою боргу), або 24 млрд. 583 млн. 029,37 тис. дол.; державний і гарантований державою внутрішній борг – 105 млрд. 132 млн. 919,41 тис. грн. (34,88%), або 13 млрд. 166 млн. 301,74 тис. дол.

Державний борг України на 31 грудня 2009 року становив 211 млрд. 622 млн. 388,29 тис. грн. (70,21%), або 26 млрд. 502 млн. 490,73 тис. дол.

Статтею 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» встановлено граничний розмір державного боргу України в сумі 193 млрд. 076 млн. 747,3 тис. грн.

У Мінфіні повідомили, що перевищення фактичного обсягу державного боргу над граничним становить 18 млрд. 545 млн. 641 тис. грн. і зумовлене як здійсненням державних запозичень відповідно до статті 85 у сумі більшій, ніж передбачено доповненням №2 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік», так і зростанням фактичних курсів іноземних валют проти прогнозних, які застосовувалися при плануванні Державного бюджету.

Також повідомляється, що державний зовнішній борг становить 120 млрд. 552 млн. 311,52 тис. грн. (39,99%), або 15 млрд. 097 млн. 346,48 тис. дол. Державний внутрішній борг становить 91 млрд. 070 млн. 076,77 тис. грн. (30,21%), або 11 млрд. 405 млн. 144,25 тис. дол.

Гарантований державою борг України становить 89 млрд. 806 млн. 020,53 тис. грн. (29,79%), або 11 млрд. 246 млн. 840,38 тис. дол., зокрема: гарантований зовнішній борг – 75 млрд. 743 млн. 177,89 тис. грн. (25,13%), або 9 млрд. 485 млн. 682,89 тис. дол.; гарантований внутрішній борг – 14 млрд. 062 млн. 842,64 тис. грн. (4,5%), або 1 млрд. 761 млн. 157,49 тис. дол.

При цьому державний зовнішній борг збільшився на 34 млрд. 529 млн. 209,73 тис. грн. (40,14%), здебільшого за рахунок траншу кредиту МВФ (на суму 36,9 млрд. грн.) і зростання курсів валют до гривні (на суму 3 млрд. грн.), державний внутрішній борг – на 46 млрд. 403 млн. 529,18 тис. грн. (103,89%), здебільшого за рахунок випуску ОВДП для збільшення статутних капіталів банків і НАК «Нафтогаз України» (на суму 44 млрд. грн.).

Гарантований державою борг України збільшився на 31 млрд. 085 млн. 283,09 тис. грн. (52,94%), що пов`язано як зі змінами курсів валют (на суму 2,8 млрд. грн.), так і з отриманням другого траншу кредиту МВФ (на суму 10,1 млрд. грн.) і випуском облігацій НАК «Нафтогаз України» під державні гарантії (на суму 12,8 млрд. грн.).