Курс гривні на міжбанку в січні знизився на 0,27%

За підсумками січня зниження курсу гривні щодо долара США на міжбанківському ринку становило 0,27% - до 8,0173 грн./дол. США, а на готівковому ринку по операціях банків з продажу готівкових доларів США - 0,67 % - до 8,0885 грн./дол. США.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, офіційний курс гривні з початку січня знизився щодо долара США на 0,2% - до 8,0012 грн./дол. США, а щодо євро і російського рубля зміцнився, відповідно, на 2,17% - до 11,2009 грн./євро і на 0,19% - до 2,6352 грн./10 рублів.

Також повідомляється, що у січні пройшло 6 аукціонів з продажу валюти населенню, на яких було продано 32,1 млн. дол. США, 1,4 млн. швейцарських франків і 0,1 млн. євро.

НБУ відзначає, що протягом минулого місяця на валютному ринку України спостерігалося сезонне зменшення загального обсягу операцій. Проте, на відміну від попередніх років, напруження виборчого періоду не призвело до істотного загострення на ньому валютних дефіцитів.