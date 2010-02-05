Валові міжнародні резерви НБУ зменшилися до 25,3 млрд. доларів

Валові міжнародні резерви Національного банку України в січні 2010 року, за оперативними даними, зменшилися на 4,6% – до 25 млрд. 285,8 млн. дол.

Про це говориться в повідомленні, обнародуваному на сайті Нацбанку.

За даними НБУ, обсяг операцій на міжбанківському валютному ринку України (купівля і продаж у доларовому еквіваленті) за січень 2010 р. становив 8 млрд. 441 млн. дол. При цьому, сальдо інтервенцій НБУ на валютному ринку за минулий місяць становило «мінус» 1 млрд. 079,6 млн. дол. (у доларовому еквіваленті).

Обсяг операцій на готівковому ринку України (купівля і продаж іноземної валюти за гривню в доларовому еквіваленті) за підсумками січня 2010 р. становив 2 млрд. 270,8 млн. дол., зокрема, обсяг валюти, купленої банками у населення – 718,6 млн. дол., обсяг валюти, проданої населенню – 1 млрд. 552,2 млн. дол.

Банківські вклади населення у валюті (у доларовому еквіваленті) за минулий місяць зменшилися на 57,7 млн. дол., і на 29 січня 2010 р. становили 13 млрд. 854 млн. дол.

Також повідомляється, що в 2009 році приріст реального ефективного обмінного курсу гривні щодо грудня 2008 року становив 0,3%. При цьому номінальний ефективний обмінний курс гривні впродовж року зменшився на 5,7% переважно через її девальвацію щодо валют країн - основних торгових партнерів України.