Янукович обіцяє створити Антикорупційне бюро

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ обіцяє на посту Президента у першому півріччі 2010 року створити Антикорупційне бюро.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в ефірі програми «Відкрита політика» на телеканалі «Інтер».

«Боротьбу з корупцією я поставлю у перелік пріоритетних і невідкладних», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.

Він пояснив, що набуття чинності ухваленого у 2009 році Верховною Радою пакета антикорупційних законопроектів відкладено на друге півріччя 2010 року через необхідність упродовж поточного півріччя створити у державі відповідний антикорупційний орган.

«Це Антикорупційне бюро повинно системно розпочати боротьбу з корупцією. Це та практика, через яку проходили багато країн світу», - зазначив кандидат у президенти.

На уточнююче запитання ведучого, що «Віктор Андрійович ЮЩЕНКО – не до ночі буде згаданий – п’ять років обіцяв ось це саме антикорупційне бюро», В.ЯНУКОВИЧ заявив: «У першому півріччі 2010 року воно буде створене”. “Закони (антикорупційні) вступають у дію у другому півріччі. Але ми у другому півріччі обов’язково їх доповнимо низкою законів і системно розпочнемо їх виконувати», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.