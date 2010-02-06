Бюджетні надходження у січні збільшилися завдяки затримкам з ПДВ

Збільшення бюджетних надходжень у січні 2010 року пояснюється затримками з відшкодуванням ПДВ, використанням ресурсу держпідприємств і підвищенням ставок акцизів.

Про це йдеться в аналітичній записці прес-служби Президента про виконання держбюджету в січні 2010 року, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з даними Державного казначейства, у січні до загального і спеціального фондів держбюджету мобілізовано 13,9 млрд. грн. доходів (з урахуванням відшкодування ПДВ і без урахування власних надходжень бюджетних установ), що на 13,7%, або на 1,7 млрд. грн. більше, ніж у січні 2009 року.

До спеціального фонду держбюджету мобілізовано 1,4 млрд. грн., до загального фонду – 12,5 млрд. грн., що на 37,4%, або на 3,4 млрд. грн., більше, ніж у січні 2009 року.

У січні Державна податкова адміністрація України перерахувала до загального фонду держбюджету 6,3 млрд. грн., що на 1,9 млрд. грн. більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Основними чинниками такого збільшення стали затримка бюджетного відшкодування ПДВ і істотне зростання у 2009 році ставок акцизного збору на більшість підакцизних товарів.

У січні цього року органами ДПАУ мобілізовано 3,8 млрд. грн. ПДВ (без урахування здійсненого бюджетного відшкодування податку), тоді як у січні минулого року – 4,1 млрд. грн. Обсяги відшкодування з бюджету ПДВ зменшилися на 1,6 млрд. грн. Якщо в січні 2009 р. з бюджету було відшкодовано 2,3 млрд. грн., то у січні ц.р. – 698,4 млн. грн.

За оперативними даними платіжного балансу за жовтень 2009 р., спостерігалося зростання вартості обсягів експорту, він становив 4,2 млрд. дол. США, збільшившись порівняно з минулим місяцем на 11,9%. Таке збільшення відбулося переважно за рахунок зростання обсягів експорту металургійної (на 18,3%) і машинобудівної (на 8,8%) продукції. Відповідно, обсяги відшкодування ПДВ з бюджету в січні мали рости.

Натомість, за місяць суми, які підлягають бюджетному відшкодуванню і по яких термін відшкодування закінчився, зросли на 1,1 млрд. грн., або 17,2%. Усього на 1 лютого прострочено бюджетне відшкодування на суму 7,3 млрд. грн. У цілому дана сума за місяць збільшилася на 3 млрд. грн. (на 14%) і на 1 лютого становила 24,9 млрд. грн. проти 21,8 млрд. грн. на початок 2010 р.

Порівняно з січнем 2009 р. майже подвоївся збір акцизу з вироблених в Україні товарів (приріст 0,8 млрд. грн.), що дозволило компенсувати скорочення доходів від таких основних бюджетоформуючих податків, як податок на прибуток (зменшення на 0,4 млрд. грн.) і ПДВ (зменшення на 0,3 млрд. грн.).

У січні 2010 р. Держмитслужба забезпечила 43,5% доходів загального фонду держбюджету (5,4 млрд. грн.), що на 2,4 млрд. грн., або у 1,8 разу більше порівняно з січнем 2009 р. Це відбулося в основному за рахунок сплати НАК «Нафтогаз України» ПДВ під час розмитнення імпортованого природного газу (1,6 млрд. грн.).

По витратах загального фонду держбюджету відкрито асигнувань на суму 16,1 млрд. грн., що становить 99,6 % тимчасового розпису на січень.

Ситуація з виконанням бюджету в січні підтверджує тяжкий стан, в якому перебуває економіка, наголошується в аналітичній записці.

Всі статті витрат, окрім зарплати і пенсій, фінансуються зі значними проблемами, що пов`язане з істотними розривами в очікуваних доходах і витратах.

Крім того, необхідно постійно надавати позики Пенсійному фонду. У січні ПФ була надана позика на суму майже 4 млрд. грн.

Уряд намагається приховати реальний стан справ, що призводить до руйнівних наслідків бюджетного недофінансування в усіх сферах, наголошують у Секретаріаті Президента.