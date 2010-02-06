НБУ: Уряд має забезпечити передбачуваність економічної політики
Перш за все, фіскальної
Уряд має забезпечити передбачуваність економічної, перш за все, фіскальної політики як мінімум на три роки вперед. Про це заявив виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор Шумило на черговому засіданні Фінансового прес-клубу, пише Дзеркало тижня.
"Необхідно вимагати від уряду і влади передбачуваності показників як мінімум на три роки, аби люди знали, що і як відбуватиметься", - підкреслив Ігор Шумило.
Він пояснив, що така передбачуваність дозволить коштам, вилученим під час кризи, в першу чергу, населенням, повернутися в банківську систему.
"Повернення цих ресурсів дозволить і збільшити фінансові можливості банківської системи, і повернути те кредитування, яке дійсно необхідне для відновлення економічного зростання вже в середньостроковій і довгостроковій перспективі".
"Ключовим моментом є те, аби була довіра. Аби люди не вважали, що можуть бути зроблені якісь кроки, які дестабілізуватимуть ситуацію на валютному ринку і призведуть надалі до досить високої інфляції і тим самим зірвуть цю стабільність", - підкреслив експерт.