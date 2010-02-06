НБУ: Уряд має забезпечити передбачуваність економічної політики

Уряд має забезпечити передбачуваність економічної, перш за все, фіскальної політики як мінімум на три роки вперед. Про це заявив виконавчий директор з економічних питань Національного банку України Ігор Шумило на черговому засіданні Фінансового прес-клубу, пише Дзеркало тижня.

"Необхідно вимагати від уряду і влади передбачуваності показників як мінімум на три роки, аби люди знали, що і як відбуватиметься", - підкреслив Ігор Шумило.

Він пояснив, що така передбачуваність дозволить коштам, вилученим під час кризи, в першу чергу, населенням, повернутися в банківську систему.

"Повернення цих ресурсів дозволить і збільшити фінансові можливості банківської системи, і повернути те кредитування, яке дійсно необхідне для відновлення економічного зростання вже в середньостроковій і довгостроковій перспективі".

"Ключовим моментом є те, аби була довіра. Аби люди не вважали, що можуть бути зроблені якісь кроки, які дестабілізуватимуть ситуацію на валютному ринку і призведуть надалі до досить високої інфляції і тим самим зірвуть цю стабільність", - підкреслив експерт.