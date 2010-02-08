Долар зростає до євро на азіатських торгах

Американський долар на азіатських торгах в понеділок зростав до євро і високодоходних валют на фоні зниження інтересу до ризикованих операцій із-за бюджетних проблем в єврозоні і сумнівів в правомірності введення податку на банки, держави, що скористалися допомогою, в розпал фінансової кризи, повідомляє Рейтер. По відношенню до ієни долар стабільний.

Трейдери сказали, що ринок скептично віднісся до запевнень міністрів фінансів країн-членів "Великої сімки" на саміті в Канаді, що Греція в змозі самостійно скоротити дефіцит бюджету, не удаючись до допомоги Міжнародного валютного фонду.

"Велика сімка" цього разу не стала публікувати нових заяв про валютні курси. Міністри фінансів і глави центробанків обговорювали введення поборів з банків, що узяли кредити з бюджету.

До 9.21 МСК котирування євро до долара знизилися більш ніж на 0,3 відсотка до рівня закриття в США в п`ятницю, склавши $1,3627/29 одиниці японської валюти. В п`ятницю на електронних торгах EBS вони опустилися до мінімуму восьми з половиною місяців в $1,3585.

Індекс вартості долара до корзини з шести головних світових валют виріс на 0,07 відсотка до 80,512 пункту, наблизившись до відмітки в 80,683 пункту - найвищої з липня 2009 року.

На думку гравців на ринку, цього року ієна може ослабнути у зв`язку з тим, що банк Японії пом`якшить грошово-кредитну політику ради підтримки економіки або принаймні збереже ключову процентну ставку біля нуля.

"Гравці на ринку думають, що ієна може ослабнути в більш довгостроковій перспективі, але доки ця тенденція не закріпилася", - сказав Акира Хосино з Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ.

Котирування долара до ієни залишилися на рівні закриття в Нью-Йорку в п`ятницю в 89,31/,33 одиниць японської валюти.