Ставки за всіма видами котирувань зростають

На ринку кредитування фізичних осіб минулого тижня відбулося невелике збільшення середніх процентних ставок за всіма видами кредитування.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

На її думку, вірогідною причиною підвищення вартості кредитів є реакція комерційних банків на ухвалення Верховною Радою низки законів, що мають популістську мету захисту позичальників на шкоду інтересам банків. Серед таких документів і законопроект, що включає заборону на зміну процентних ставок та інших платежів за кредитами в період всієї дії кредитного договору, який змушує банки спочатку підвищувати вартість кредитів з метою покриття всіх можливих ризиків на кілька років вперед, пояснила експерт.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, в період з 1 по 5 лютого 2010 року середня процентна ставка за кредитами на автомобілі збільшилася на 0,6 пункту. Вона відзначила, що тепер можна одержати кредит на придбання автотранспорту за наступними умовами: термін – від 2 до 5 років, процентна ставка – від 22,28% до 36,43% річних, авансовий внесок – від 30% до 70% від вартості автомобіля.

За словами експерта, кредити на споживчі цілі зараз пропонує дуже невелика кількість банків за наступними умовами: валюта – гривня, сума кредиту – до 15 тис. грн., термін – до 1 року, реальна процентна ставка з урахуванням всіх комісій – від 53,36% до 62% річних.

Як зазначила Н.СИНЯВСЬКА, іпотечні кредити минулого тижня зросли в ціні на 0,3 пункту і пропонуються за такими умовами: термін кредитування – від 1 до 20 років, первинний внесок – від 30 до 50%, процентна ставка – 20,19-30,36% річних. «Як і раніше, іпотеку кредитують в основному або під придбання закладеного майна за проблемними кредитами, або під первинну нерухомість у спільних проектах із забудовниками», – зазначила експерт.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 21 січня 2010 року ухвалила закон, який забороняє фінансовим установам в односторонньому порядку збільшувати розмір відсотків та інших платежів, передбачених кредитним договором.

Закон передбачає внесення доповнень до Цивільного кодексу України і Закону «Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до яких разом з банками також й іншим фінансовим установам заборонено в односторонньому порядку збільшувати процентну ставку та інші платежі за вже виданими кредитами.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 4 лютого ц.р. підписав цей закон.