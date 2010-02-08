Міжбанк відкрився ростом 8,0540/8,0850 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0540/8,0850 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2643/0,2653 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,0320/11,0765 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3704/1,3706 дол./євро (п`ятниця, 5 лютого, – 1,3670/1,3672 дол./євро).

У п`ятницю, 5 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.