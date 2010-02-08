Міжбанк відкрився ростом 8,0540/8,0850 грн./дол.
11:55, 08 лютого 2010Фінанси
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Євро подорожчало
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0540/8,0850 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2643/0,2653 грн./рубль, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,0320/11,0765 грн./євро.
Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».
На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,3704/1,3706 дол./євро (п`ятниця, 5 лютого, – 1,3670/1,3672 дол./євро).
У п`ятницю, 5 лютого, Національний банк України на ринок не виходив.
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