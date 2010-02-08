НБУ подовжив мораторій у «Трансбанку»

Національний банк України подовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів АКБ «Трансбанк» до 1 березня 2010 року.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

«Постановою Національного банку України від 3 лютого 2010 р. № 43 продовжено мораторій на задоволення вимог кредиторів АКБ «Трансбанк» шляхом введення мораторію на задоволення вимог кредиторів терміном на один місяць – з 4 лютого 2010 року до 1 березня 2010 року включно, окрім зобов`язань АКБ «Трансбанк» за договорами банківських вкладів (депозитів) і банківських рахунків фізичних осіб, а також зобов`язань перед Національним банком України», – йдеться у повідомленні Нацбанку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 2 березня 2009 року ввів тимчасову адміністрацію в АКБ «Трансбанк». Тимчасову адміністрацію введено терміном на один рік, мораторій на задоволення вимог кредиторів введено на шість місяців.

Тимчасовим адміністратором призначено Михайла БЕРДІЯ. З 4 червня 2009 року тимчасовим адміністратором в банку було призначено незалежного експерта Олександра АНДРІЙЧУКА.

Згідно з постановою правління НБУ № 519 від 1 вересня 2009 року, мораторій на задоволення вимог кредиторів було подовжено з 2 вересня до 2 грудня 2009 року, окрім зобов`язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов`язаннями щодо переказу коштів у рамках лімітів, визначених тимчасовим адміністратором.

Правління НБУ постановою № 716 від 2 грудня 2009 року подовжило мораторій на задоволення вимог кредиторів АКБ «Трансбанк» шляхом введення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів з 3 грудня 2009 року до 3 лютого 2010 року.

Довідка УНІАН. АКБ «Трансбанк» засновано 9 жовтня 1991 року (спочатку називався «Київдорбанк»).

На 1 січня 2010 року активи банку становили 145,024 млн. грн., зобов`язання – 785,254 млн. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 844,444 млн. грн., від’ємне значення власного капіталу банку становило 640,23 млн. грн., статутний капітал – 65 млн. грн.

Чисті збитки «Трансбанку» за підсумками 2009 року збільшилися к 430 разів – до 765 млн. грн.

За даними НБУ, на 1 січня 2010 року основними акціонерами банку були ТОВ «Консалтингова компанія «Партнери» (пряма участь – 72,93%) і Володимир КОСТЕРІН (пряма участь – 11,44%, опосередкована – 72,93%).