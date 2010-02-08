«Каліон Банк Україна» буде перейменовано

«Каліон Банк Україна» змінює назву на «Креді Агріколь Корпоративний та Інвестиційний Банк».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі банку.

«Це нове ім`я є втіленням наміру групи Credit Agricole об`єднати всі свої напрями бізнесу під одним ім`ям і посилити міжнародне розпізнавання бренду Credit Agricole і відповідних напрямів діяльності групи Credit Agricole», - говориться в прес-релізі.

Як уточнили в прес-службі, рішення про перейменування української кредитно-фінансової установи було ухвалене на зборах акціонерів 11 січня 2010 року.

В Україні Credit Agricole належить ще один банк – Індекс-банк, який орієнтовано на роздрібний сегмент ринку.

«Індекс-банк не перейменовуватиметься. Принцип Credit Agricole полягає в тому, що у разі придбання роздрібного банку, за ним залишається колишня назва», - пояснили в прес-службі.

Довідка УНІАН. "Каліон Банк Україна" почав свою діяльність в Україні в 1993 році.

Активи банку скоротилися і на 1 січня 2010 року становили 4,503 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 3,304 млрд. грн., зобов`язання – 3,804 млрд. грн., статутний капітал - 172,929 млн. грн., власний капітал – 698,412 млн. грн.

«Каліон Банк Україна» за підсумками 2009 року одержав чистий прибуток в 259 млн. грн.

Кінцевим власником «Каліон Банку Україна» є французька фінансова група Credit Agricole, яка в Україні володіє також «Індекс-банком». На відміну від «Індэекс-банку», «Каліон Банк» не спеціалізується на роботі з населенням, а займається обслуговуванням великих корпоративних клієнтів.