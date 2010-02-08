Базова інфляція в Україні у січні становила 0,8%

Базова інфляція в Україні в січні 2010 року (до попереднього місяця) становила 0,8%, з початку 2010 року (до грудня 2009 року) – 0,8%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує змін цін на продовольство та енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становив 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні за підсумками 2008 року становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року), в 2009 році – 12,3% (грудень 2009 року до грудня 2008 року).