Група «ТАС» викупила у Swedbank 51% акцій Європейського агентства з повернення боргів.

Про це сказано у повідомленні групи «ТАС», переданому агентству УНІАН.

У повідомленні наголошується, що в 2010 році компанія планує купувати портфелі проблемних кредитів у комерційних банків, з одного боку, зменшуючи навантаження на їхні баланси, з іншого – щоб професійно працювати з проблемними боргами.

Деталі операції не розголошуються.

Довідка УНІАН. Європейське агентство з повернення боргів створене у жовтні 2007 року зі статутним капіталом у розмірі близько 4 млн. дол. Основною метою компанії є сприяння фінансовим і нефінансовим установам у сфері повернення проблемних активів.

Робота компанії базується на використанні сучасних методик стягнення, що реалізовуються на базі колл-центру, в якому працює близько 130 операторів (можливість у телефонному режимі генерувати до 260 тис. контактів на місяць), і всеукраїнської мережі регіональних individual-collection представництв.

Група «ТАС» провадить свою діяльність у промисловості, будівництві, фінансовому секторі, сільському господарстві та інших секторах економіки.