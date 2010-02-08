Інфляція в січні зумовлена ростом цін на продукти

Інфляція в січні ц.р. у розмірі 1,8% до грудня 2009 року зумовлена здебільшого сезонним подорожчанням ряду продуктів, зокрема товарів молочної і плодоовочевої груп, а також стрімким і необгрунтованим зростанням цін на цукор, викликаним подорожчанням цін на цей продукт на світовому ринку та політичною ситуацією в країні.

Про це йдеться у коментарі міністра економіки України Богдана Данилишина, розміщеному на сайті Міністерства економіки.

Крім того, на загальний рівень інфляції значний вплив мало зростання цін на паливно-мастильні матеріали.

Зокрема, товари категорії продукти харчування і безалкогольні напої зросли в ціні на 3,2%, молоко, сир та яйця - на 7,2%, фрукти - на 3%, овочі – на 14,3%, цукор – на 14,7%.

«Ціна на цукор збільшилася 14,7%. Це відбулося внаслідок як дії об`єктивного чинника – зростання цін на світовому ринку, так і під впливом спроб виробників використати зовнішні цінові і внутрішні політичні чинники для власної користі й забезпечити покриття недоотриманих прибутків у попередні періоди різким підвищенням цін», - сказано в коментарі Б.Данилишина.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня 2009 року становив 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

Зокрема, індекс споживчих цін у січні проти грудня на продукти харчування і безалкогольні напої становив 3,2% (0,9% – на хліб, 7,2% – на молоко, сир і яйця, 14,3% – на овочі, 18,4% – на картоплю, 14,7% – на цукор, 0,7% – на алкогольні і тютюнові вироби, 1,7% – на транспорт, 0,1% – на одяг і взуття.