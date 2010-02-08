НБУ зобов'яже банки формувати резерви під кредитні ризики

Національний банк України розробив проект положення про формування банками резервів під кредитні ризики.

Зокрема, в проекті положення, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН, вказується, що банк здійснює розрахунки і формує оцінні резерви і резерви за наданими зобов`язаннями у повному обсязі незалежно від розміру його доходів щомісячно станом на перше число кожного місяця до встановленого терміну подання оборотно-сальдового балансу.

У проекті передбачено, що банк формує резерви у тій валюті, в якій визнається актив або надані зобов`язання.

Нацбанк планує зобов`язати банки оцінювати кредитний ризик за фінансовими активами, якими є кредитна і прирівняна до неї заборгованість, фінансова дебіторська заборгованість та цінні папери. Ще одним активом, за яким банк має оцінювати кредитний ризик, є дебіторська заборгованість з господарської діяльності.

У документі пропонується оцінювати кредитні ризики окремо за істотними і неістотними фінансовими активами. До істотних фінансових активів належатимуть: активи, балансова вартість яких перевищує 0,5% регулятивного капіталу банку; активи, які надані інсайдерам банку; активи, розміщені банком на пільгових умовах тощо. Формування оцінних резервів за істотними фінансовими активами відбувається на індивідуальній основі. За фінансовими активами, які не є істотними, банк формує оцінні резерви на індивідуальній або портфельній основі.

До кредитної заборгованості, за якою банк має оцінювати кредитний ризик, регулятор пропонує зараховувати вимоги банку до фізичних і юридичних осіб (зокрема банків) за всіма наданими кредитами, розміщеними депозитами, коштами на кореспондентських рахунках в інших банках.

Довідка УНІАН. Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками у січні 2010 року, становив 12,2 млрд. грн.

На сьогодні банки при формуванні резервів керуються Положенням про порядок формування і використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків і Положенням про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами.