Міжбанк закрився ростом долара - 8,062/8,079 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 8,0540/8,0850 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,0650/8,0750 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0620/8,0790 грн./дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2643/0,2653 грн./рубль, до 12:00 ціни встановилися на рівні 0,2645/0,2649 грн./рубль. На час закриття ціни майже не змінилися – 0,2645/0,2648 грн./рубль.

У Росії курс долар-рубль виріс і становить 30,43 рублів за долар (+0,2625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3704/1,3706 дол./євро, а до 15:00 знизилися до 1,3669/1,3671 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 11,0320/11,0765 грн./євро, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 11,0390/11,0545 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні опустилися до 11,0175/11,0430 грн./євро.