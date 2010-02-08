Банк Росії збільшив купівлю доларів у 2,6 раза

Банк Росії у січні 2010 року збільшив нетто-купівлю доларів у 2,6 раза у порівнянні з груднем 2009 року - до 1,582 мільярда с 601,79 мільйона, нетто-купівля євро виросла в 1,9 раза - до 462,50 мільйона з 240,68 мільйона євро, свідчать дані щодо валютних інтервенцій ЦБ РФ, повідомляє РІА "Новини".

Банк Росії відновив з вересня 2009 року нетто-купівлю валюти на внутрішньому ринку для стримування зміцнення рубля після нетто-продажів у липні-серпні, які відбувалися на тлі ослаблення російської валюти.