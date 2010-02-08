Курси валют НБУ на 9 лютого

Офіційний курс валют НБУ на 9 лютого100 USD США – 800.7400 (на 8 лютого – 800.0400) 100 EUR – 1095.0120 (на 8 лютого – 1095.3348) 10 RUR – 2.6240 (на 8 лютого – 2.6260) Облікові курси банківських металів на 9 лютогоза 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 85679.18 (на 8 лютого – 84184.21) 961 XAG 10 Срібло – 1212.32 (на 8 лютого – 1213.66) 962XPT10Платина-119310.26(на 8 лютого-118165.91) 964XPD10Паладій-32510.04(на 8 лютого-30961.55)

Офіційний курс валют НБУ на 9 лютого 100 USD США – 800.7400 (на 8 лютого – 800.0400) 100 EUR – 1095.0120 (на 8 лютого – 1095.3348) 10 RUR – 2.6240 (на 8 лютого – 2.6260) Облікові курси банківських металів на 9 лютого за 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 85679.18 (на 8 лютого – 84184.21) 961 XAG 10 Срібло – 1212.32 (на 8 лютого – 1213.66) 962XPT10Платина-119310.26(на 8 лютого-118165.91) 964XPD10Паладій-32510.04(на 8 лютого-30961.55)

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