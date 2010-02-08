Нацбанк відмовився оприлюднювати попередні дані

Національний банк України відмовився від практики оприлюднення попередніх даних про доходи і видатки банків.

Так, у повідомленні, опублікованому на офіційному сайті НБУ про попередні результати діяльності банків на 1 лютого, відсутні дані про доходи і видатки банків.

За інформацією Нацбанку, станом на 1 лютого 2010 року, активи банків становили 870,9 млрд. грн. (-2,2% проти показника на 1 січня 2010 року), загальні активи – 985,1 млрд. грн. (-1,7%). Більшу частину загальних активів становлять кредитні операції - 74,1% (74,1% - на 1 січня).

Зобов`язання українських банків на початок лютого 2010 року становили 764,5 млрд. грн. (-2,4%). Кошти фізичних осіб – 210,6 млрд. грн. (+0,2%), або 28,2% (27,5% - на 1 січня) загального обсягу зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання – 113,8 млрд. грн. (-1,2%), або 15,1% (15,2% - на 1 січня). При цьому термінові кошти становлять 156,4 млрд. грн., або 74,3% загальної суми коштів населення, а кошти до запитання - 54,2 млрд. грн., або 25,7%.

Станом на 1 лютого 2010 року власний капітал українських банків становив 124,7 млрд. грн. (-1,2%), або 14,3% (14,2% - на 1 січня) пасивів банків. При цьому сплачений зареєстрований статутний капітал становить 97,4% від капіталу; спрямовані на збільшення статутного капіталу дивіденди - 0,3%; емісійні різниці - 5,0%; загальні резерви і фонди банків - 12,3%; результати минулих років - 0,5%; результати звітного року, які чекають на затвердження, - (-25,2%); результати поточного року – 1,7%; результат переоцінки основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж та інвестицій в асоційовані компанії - 8%.

Станом на 1 лютого 2010 року ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій мали 180 банків, зокрема: 177 банків - акціонерні товариства (з них: 69 банків - відкриті акціонерні товариства, 1 банк - закрите акціонерне товариство, 107 банків – публічні акціонерні товариства), 3 банки - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стадії ліквідації - 14 банків, з них 12 банків ліквідовуються за рішеннями НБУ, 2 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Як повідомляв УНІАН, за попередніми даними НБУ, збитки українських банків в 2009 році становили 28 млрд. грн. проти прибутку в 7,3 млрд. грн. в 2008 році.

Так за інформацією Нацбанку, доходи банків становлять 143,1 млрд. грн., з них: процентні доходи - 121,2 млрд. грн. (або 84,7% загальних доходів), комісійні доходи - 16,2 млрд. грн. (11,3%).

Видатки банків становлять 171,1 млрд. грн., з них: процентні видатки - 66,6 млрд. грн. (або 38,9% загальних видатків), відрахування в резерви - 65,4 млрд. грн. (38,2%), комісійні видатки - 3 млрд. грн. (1,7%).

На сьогодні остаточні офіційні дані про доходи і видатки українських банків в 2009 році НБУ не оприлюднював.