Міжбанк відкрився ростом 8,0620/8,0830 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань, що продовжувалося, – 8,0620/8,0830 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2652/0,2659 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вгору – 11,0600/11,0925 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3719/1,3721 долл./євро (понеділок, 8 лютого, - 1,3704/1,3706 долл./євро).

У понеділок Національний банк України на ринок не виходив.