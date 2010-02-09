Економіст: українці продовжують активно купувати валюту

Українці на даний час залишаються активними покупцями іноземної валюти.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, це підтверджує те, що «тверда валюта залишається головним засобом заощаджень для наших громадян». Економіст зазначив, що попит на готівкову інвалюту в грудні 2009 - січні 2010 року також був підтриманий виплатою вкладів в «Укрпромбанку» через недавно націоналізований «Родовід Банк».

О.БЛІНОВ підкреслив, що переважна частина інтервенцій НБУ в січні була пов`язана з підтримкою платежу за імпорт газу з Росії на суму 0,9 млрд. доларів. «При цьому підвищена волатильність обмінного курсу на початку січня змусила Нацбанк продавати американську валюту і на відкритому міжбанківському ринку, що відрізняється від ситуації грудня 2009 року, коли НБУ активно підтримував долар», - вважає економіст.