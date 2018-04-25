Світові майданчики: долар почав рости після тривалого падіння

Глобальне падіння долара, здається, закінчилося. «Зелений», якому прогнозували заміну на п`єдесталі резервної валюти, на світових майданчиках починає впевнено зростати. Головна причина – не такі хороші, як прогнозували аналітики, та все ж позитивні новини про економіку США. У січні рівень безробіття у Штатах знизився на 0,3 п.п. і становив 9,7%, а зарплата виросла на 0,2% у порівнянні з попереднім місяцем і на 2% – у порівнянні з січнем 2009 року. Такі дані стали своєрідною світовою сенсацією. Експерти, яким так довго бракувало американського позитиву, вже завмерли в очікуванні другої хвилі кризи у цій країні. Але той, хто спровокував першу, зумів продемонструвати відновлення працездатності.

Ідеї ФРС щодо відновлення економіки

Важливу роль у цьому відіграла й ФРС, яка має намір зробити жорсткішою кредитну політику. Переобраний на другий термін голова Федеральної резервної системи США Бен Бернанке представить комітету фінансових послуг Конгресу нову стратегію, основні принципи якої досі не розголошувалися. Зрозуміло одне – попереду перехід від підтримки до відновлення економіки, вирішиться доля кредитних ставок – від іпотечних і короткострокових позик до депозитних, пише Bloomberg.

З грудня 2008 року ФРС підтримує основну ставку на рівні 0-0,25%. Ставка за понаднормативними банківськими депозитами була введена у жовтні 2008 року, зараз ФРС платить банкам 0,25%. «Якби ФРС вирішила підвищити цю ставку (щоб знизити ліквідність), це привело б до подорожчання кредитів і зниження попиту на них», – відзначає президент Федерального резервного банку Нью-Йорка Вільям Дадлі.

З 1 лютого ФРС, як і планувалося, згорнула п`ять програм із насичення ринку ліквідністю, зокрема, покупку корпоративних векселів, допомогу компаніям – дилерам облігацій та іноземним центробанкам. Наприкінці березня ФРС планує припинити покупку інструментів, забезпечених іпотечними кредитами, в агентств Fannie Mae і Freddie Mac. Термін дії решти антикризових програм закінчиться наприкінці червня. Завершення програм означає, що фінансова криза залишилася позаду, відзначає віце-президент MF Global Дон Галант.

Європа не відмовила у "допомозі"

«Підтримали» долар і бюджетні проблеми у єврозоні. Скептики прогнозують низку дефолтів у ЄС. Один із претендентів – Греція. Щоправда, на саміті в Канаді міністри фінансів «сімки» намагалися довести, що зменшити дефіцит бюджету країна зуміє і без допомоги МВФ, проте, вочевидь, їхні аргументи видалися непереконливими для світового ринку. Як аслідок, G7 відмовилася публікувати валютні курси і переключилася на процедуру штрафів за невиконання банками своїх зобов`язань під час отримання держкредитів. До речі, останнє нововведення теж спантеличило аналітиків – чи вдасться в умовах все ще «живої» кризи приборкати фінансистів?..

Проблем, звичайно, перелічено чимало, але вони не змогли втримати євро від падіння. Від початку тижня долар упевнено зміцнюється. У вівторок, 9 лютого, на міжнародному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися до 1,3719/1,3721 дол./євро (8 лютого – 1,3704/1,3706 дол./євро). Виріс «зелений» і на азіатських торгах.

Відреагувало на всі ці події й золото. Як зауважив перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скідан, падіння європейської валюти спонукало інвесторів до переведення своїх активів у вигідніший на даний момент фінансовий інструмент – долар, що стало причиною падіння цін на золото. Але ж цей дорогоцінний метал останнім часом ледве встигав бити цінові рекорди.

Український варіант сценарію

Не залишився осторонь і український міжбанк. Торги 9 лютого, як і 8-го, відкрилися тривалим ростом котирування, який не приняється й досі – 8,0620/8,0830 грн./дол.

Щоправда, чимало експертів пророчать зміцнення гривні у 2010-му на тлі очікуваного притоку з-за кордону українських фінансів та інвестицій. Не останню роль відіграє і політичний фактор. Хоча курс гривні до світових валют у ході нинішньої президентської кампанії був на диво штильовим. Особливо якщо пригадати шалені валютні сплески і суворі заходи Нацбанку для утримання курсу після минулих виборів 2004 року (тоді у деяких східних областях готівковий долар зашкалював за 9 грн., тоді як офіційний курс був на рівні 5,3 грн./дол.). З одного боку, президентські перегони добігають кінця, з іншого – хто його знає... Та й зміна керівництва країни внесе свої корективи, як і криза, яка ніяк не вщухає. До цього можна додати невизначеність ситуації з бюджетом, борги з відшкодування ПДВ і виплати зарплат, щомісячні розрахунки за «шаровий» російський газ, погашення зовнішніх позик і багато іншого... І якщо стосовно світової економіки період визначеності, не кажучи про стабільність, на думку аналітиків, настане ще не скоро, то прогнозувати ситуацію в Україні, яка «розвивається», – марна справа...

Олена Бистрицька (УНІАН)