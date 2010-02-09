Експерт: банки перестали гостро потребувати грошей

Банки на даний час перестали гостро потребувати грошей.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Як наслідок, підкреслила вона, змінилися підходи банківських установ до залучення коштів. У минулому році за вкладами до трьох місяців можна було отримати 23-25% річних, зазначила експерт. Однак із жовтня минулого року кредитні установи почали активно знижувати ставки за короткостроковими депозитами, нагадала вона.

Н.СИНЯВСЬКА повідомила, що зараз середньоринковий діапазон по депозитах у національній валюті на термін до одного місяця становить 17-18%. За словами експерта, за останні кілька місяців ставки за вкладами до трьох місяців знизилися на 3%. Вартість залучення гривні в цьому році не буде перевищувати 15-18% річних, вважає вона.

На думку експерта, «низький інтерес банків до короткострокових ресурсів пояснюється в першу чергу тим, що ці гроші дуже важко використовувати для кредитування, яке стане можливим тільки після зниження вартості ресурсів».