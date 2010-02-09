Міжбанк закрився на рівні 8,0735/8,0765 грн./долл.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрились котируванням 8,0620/8,0830 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 8,0660/8,0745 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні піднялися до 8,0735/8,0765 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2652/0,2659 грн./рубль, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2653/0,2660 грн./рубль. На час закриття ціни зафіксувалися на рівні 0,2655/0,2660 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і становить 30,43 рубля за доллар (+0,2625).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3719/1,3721 дол./євро, а на 15:20 виросли до 1,3758/1,3760 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативним котируванням 11,0600/11,0925 грн./євро, до 12:00 ціни зосередилися в діапазоні 11,0680/11,0865 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники по євро-гривні підскочили до 11,1030/11,1180 грн./євро.