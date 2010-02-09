Інфляція у січні зумовлена сезонним чинником

Зростання інфляції в січні цього року до 1,8% (до грудня 2009 р.) проти 0,9% у грудні (до листопада) зумовлене в основному чинником сезонності.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив експерт Міжнародного центру перспективних досліджень Олександр Жолудь.

За його словами, цифри, оприлюднені Держкомстатом, дають підстави говорити, що зростання інфляції минулого місяця зумовили перш за все цукор і молочна продукція, при цьому політичний чинник істотного впливу не мав.

«У показнику інфляції в січні ми маємо зростання цін на продукти харчування, яке є вищим, ніж загальний показник інфляції. У свою чергу, подорожчання продуктів харчування спричинене зростанням цін у деяких групах товарів, таких як цукор – через його дефіцит на ринку, а також молочні продукти, що пов`язане зі скасуванням наприкінці листопада 2009 року пільг щодо сплати ПДВ», - пояснив А.Жолудь.

Він налогосив, що саме чинник сезонності визначив величину показника січневої інфляції. При цьому А.Жолудь зауважив, що якщо в грудні зниження реальних доходів українців у 2009 році зменшило вплив чинника сезонності і вплинуло на показник, оскільки українці у свята витрачали менше, ніж звичайно, тим самим не підігріваючи попит, то в січні зростання інфляції зумовлене переважно збільшенням витрат на виробництво продукції.

Крім того, за словами експерта, політика все ж таки мала певний вплив на інфляцію минулого місяця. Так, ще в кінці 2009 року було зрозуміло, що власних запасів цукру Україні до закінчення маркетингового року не вистачить і що варто чекати зростання цін на нього, але чомусь це питання встало особливо гостро саме перед першим туром виборів Президента.

«Це не була новина, яка раптом з`явилася всередині січня і призвела до зростання цін, але коли її розтрубили, на тлі політичної невизначеності, це, можливо, викликало трохи більшу паніку, ніж якби такої політичної невизначеності не було. Однак початкова причина зростання цін на цукор – це його дефіцит і, відповідно, ситуація економічна, а не політична», - підкреслив А.Жолудь.

На його думку, в лютому слід чекати подальшого сезонного зростання цін на продукти харчування, насамперед це стосується овочів і фруктів. Але вже з квітня посилиться вплив адміністративно регульованих послуг.

«Після того як відбудеться зміна Президента, буде призначений новий Кабінет Міністрів, почнуть прийматися різні закони і ухвали, які впливають, зокрема, на цінову ситуацію, зростатиме вплив політики. Зараз же це все сезонні речі», – підсумував А.Жолудь.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, індекс споживчих цін у січні 2010 року до грудня становить 1,8%, до січня 2009 року – 11,1%.

В Україні інфляція в грудні 2009 року відносно листопада становила 0,9%, з початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні-грудні 2009 року у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

За підсумками 2008 року інфляція в Україні становила 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).