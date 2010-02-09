Євро росте, долар майже не змінився

19:10, 09 лютого 2010
Фінанси
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Офіційний курс НБУ на 10 лютого

Офіційний курс НБУ на 10 лютого: 100 USD – 800.9300 грн.; 100 EUR – 1102.0797 грн.; 10 RUR – 2.6369 грн.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 10 лютого Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 800.9300 (на 9 лютого – 800.7400)

100 EUR – 1102.0797 (на 9 лютого – 1095.0120)

10 RUR – 2.6369 (на 9 лютого – 2.6240)

 

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