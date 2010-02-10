Курс долара у банках не змінився

Сьогодні українські банки купують американську валюту у середньому за 8,08 грн./дол., продають – за 8,13 грн./дол. Курс не змінився порівняно з 9 лютого. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,10 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,14 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках трохи підвищився порівняно з 9 лютого і сьогодні становить 11,08/11,25 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,96-11,15 грн./євро, з продажу – в межах 11,21-11,31 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 9 лютого підвищився на 0,5% і становить у середньому 0,2619 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2688 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2560-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара у банках Києва становить 8,08 грн./дол., продажу – 8,13 грн./дол. Курс трохи знизився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,10 грн./дол., з продажу – в межах 8,12-8,14 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва трохи підвищився порівняно з 9 лютого і сьогодні становить 11,10/11,23 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 10,91-11,15 грн./євро, з продажу – в межах 11,21-11,25 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 9 лютого підвищився на 0,8% і сьогодні становить 0,2616 грн./рубль, курс продажу не змінився – 0,2687 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2510-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2670-0,2700 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укргазбанк»: долар США – 8,07/8,12 грн., євро – 11,10/11,22 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,07/8,15 грн., євро – 10,95/11,30 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,055/8,125 грн., євро – 11,05/11,25 грн., рубль – 0,2610/0,2700 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 лютого, становить: гривні до долара США – 8,0093, до євро – 11,020797, до російського рубля – 0,26369.