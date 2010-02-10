Міжбанк: котирування ростуть

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися продовженням росту котирувань – 8,0780/8,0920 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2670/0,2676 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,1190/11,1405 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,3765/1,3767 дол./євро (вівторок, 9 лютого, - 1,3719/1,3721 дол./євро).

У вівторок Національний банк України на ринок не виходив.