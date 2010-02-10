Докризового рівня кредитування банки досягнуть у 2012 році

Українські банки вийдуть на докризовий рівень кредитування не раніше 2012 року.

Таку думку висловив голова правління АТ «Сведбанк» Райнер МЮЛЛЕР-ХАНКЕ під час інтернет-конференції на порталі ЛІГА.net «Особливості й перспективи роботи банків зі 100% іноземним капіталом в Україні».

Він зазначив, що банківська система і реальний сектор – пов`язані структури і не можуть існувати окремо. Тому для банківської системи дуже важливо, щоб економіка в країні починала відроджуватися. Це дозволяє банкам розвивати свою діяльність. «Ми бачимо перші кроки в банківській системі з роботи з реальним сектором, з корпоративними клієнтами і фізичними особами. Це обережні кроки, але вони вже зроблені в кількох банках, і ми припускаємо, що ця тенденція наступного року продовжиться. Докризовий рівень продажу банківських продуктів, обсяги кредитування і рівень депозитної бази очікуються не раніше 2012 року», - зазначив Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ.

За його словами, це пов`язано з тим, що в цілому банківська система має достатньо високий рівень проблемних активів при достатньо короткій базі фондування ресурсів.

Відповідаючи на питання щодо прогнозу динаміки депозитних ставок на найближчу перспективу, Р.МЮЛЛЕР-ХАНКЕ сказав, що в період кризи банківська система відчула на собі відплив коштів фізичних осіб. При цьому ситуація покращилась у другій половині 2009 року, але депозити залишаються достатньо короткими. «Ми відчуваємо, що довіра вкладників до банківської системи України відроджується, обсяги коштів фізичних осіб поступово зростають і терміни їх розміщення подовжуються. Впродовж найближчого року ми прогнозуємо збереження цієї тенденції і чекаємо плавного зниження ставок і подовження терміну депозитних вкладів, що буде основою для подальшого відновлення активності в банківському секторі», - сказав банкір.