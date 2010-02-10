Міжбанк: на 12:00 котирування знизилися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0780/8,0920, до 12:00 ціни впали до 8,0660/8,0740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2670/0,2676, до 12:00 ціни знизилися – 0,2666/0,2669. У Росії курс долар-рубль впав і на 12:00 встановився на рівні 30,2645 (-0,1305).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3765/1,3767, змінюючись в вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,1190/11,1405, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,1125/11,1260.