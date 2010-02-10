Збитки українських банків за 2009 рік становили 38,5 млрд.грн.

Збитки українських банків у 2009 році становили 38,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

За його словами, чисті активи банків, зобов`язання минулого року впали на 5%. Зокрема, загальний обсяг активів 159 банків у 2009 р. становив 836,4 млрд. грн., що порівняно з 2008 роком становить 95,01% за банківською системою.

Відплив депозитів фізичних осіб за 2009 р. становив 20 млрд. грн. і юридичних осіб - 23 млрд. грн. Статутний капітал банків у 2009 р. збільшився з 82,5 млрд. грн. - до 120 млрд. грн., тоді як власний капітал зменшився з 119 млрд. грн. - до 115 млрд. грн.