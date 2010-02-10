Частка проблемних кредитів у банках до кінця року сягне 18-25%

Президент Асоціації українських банків Олександр Сугоняко прогнозує, що до кінця поточного року частка проблемних кредитів у портфелях банків може зрости з 10% до 18%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, по індикативній групі банків, які оцінює АУБ (108 банків), частка проблемних кредитів за підсумками 2009 року становила 9,1%, загалом – до 10%, тобто 70 млрд. грн. «Я буду дуже радий, якщо на кінець 2010 року частка «поганих» кредитів не перевищуватиме 18%», – сказав він.

Крім того, А.Сугоняко відзначив, що в деяких банках частка проблемних кредитів уже досягла 40%. Ці банки функціонують за рахунок того, що їхні власники перекривають таке збільшення капіталом.

На думку голови ради АУБ Станіслава Аржевітіна, частка проблемних кредитів до кінця цього року може досягти 25%. «Я б відштовхувався від цифри 25%. Найкращий індикатор буде видно з правдивою ситуацією проблемних кредитів у банках, в яких працюють тимчасові адміністрації. Там уже нічого приховувати, і це може бути лакмусовим папірцем», – сказав він.