Збитки українських банків сягнули 38,5 млрд. грн.

Збитки українських банків за підсумками роботи у 2009 році сягнули 38,5 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про повідомив сьогодні на прес-конференції президент Асоціації українських банків Олександр СУГОНЯКО.

За його словами, чисті активи банків, зобов`язання минулого року впали на 5%. Зокрема, загальний обсяг активів 159 банків у 2009 році становив 836,4 млрд. грн., що у порівнянні з 2008 роком становить 95,01% за банківською системою.

Відтік депозитів фізичних осіб за 2009 рік становить 20 млрд. грн., юридичних осіб – 23 млрд. грн.

Статутний капітал банків у 2009 році збільшився з 82,5 млрд. грн. до 120 млрд. грн., тоді як власний капітал зменшився з 119 млрд. грн. до 115 млрд. грн.