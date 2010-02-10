Експерти спокійно сприймають розмір державного боргу України

Незважаючи на швидке зростання державного боргу України під час кризи, поточний розмір заборгованості не викликає серйозних занепокоєть і дає змогу продовжити залучення нових позик для подальшого оздоровлення економіки.

Про це йдеться у переданому УНІАН звіті інвестиційної компанії Dragon Capital з посиланням на її економіста Олену БЕЛАН.

За її словами, в Україні співвідношення держборгу до ВВП все ще на більш низькому рівні, ніж у багатьох інших країнах з економіками, що розвиваються.

На думку аналітиків Dragon Capital, низький докризовий рівень державного боргу у розмірі 12% від ВВП став однією з важливих переваг України, що дозволили владі протистояти кризі за рахунок збільшення внутрішніх і зовнішніх запозичень. У 2009 р. прямий і гарантований борг уряду збільшився у півтора рази, до 37,7 млрд. дол. (34% ВВП), в основному за рахунок кредитів МВФ і облігацій внутрішньої позики (ОВДП), випущених з метою рекапіталізації банків і НАК «Нафтогаз України».

Крім того, збільшення державного боргу поки що не зробило істотного впливу на стан бюджету, оскільки основними джерелами нових запозичень були відносно недорогі кредити від міжнародних фінансових організацій (процентна ставка за якими становила близько 2-3% річних) і «рекапіталізаційні» облігації (із ставкою 9,5%).

За оцінками Dragon Capital, при активній політиці запозичень у 2010 р. державний борг збільшиться ще на 40%, до 53 млрд. дол. Але поступове відновлення економіки сприятиме повільнішому зростанню показника держборг/ВВП, який, за оцінкою Dragon Capital, складе 40% на кінець 2010 року. Таким чином, за рівнем боргового навантаження Україна залишиться у більш вигідному положенні, ніж багато інших країн, що розвиваються, такими як Туреччина, Аргентина, Бразилія або Угорщина, де показник держборг/ВВП вже сьогодні перевищує загальновизнаний поріг безпеки в 60%.