Курси валют НБУ на 11 лютого

Офіційний курс валют НБУ на 11 лютого 100 USD США – 801.0000 (на 10 лютого – 800.9300)100 EUR – 1100.5740 (на 10 лютого – 1102.0797)10 RUR – 2.6483 (на 10 лютого – 2.6369) Облікові курси банківських металів НБУ з 11 лютогоЗа 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 86147.55 (на 10 лютого – 85539.32) 961 XAG 10 Срібло – 1249.56 (на 10 лютого – 1217.41) 962XPT10Платина-120069.90(на 10 лютого-119258.48) 964XPD10Паладій-33321.60(на 10 лютого-32838.13)

Офіційний курс валют НБУ на 11 лютого 100 USD США – 801.0000 (на 10 лютого – 800.9300) 100 EUR – 1100.5740 (на 10 лютого – 1102.0797) 10 RUR – 2.6483 (на 10 лютого – 2.6369) Облікові курси банківських металів НБУ з 11 лютого За 10 тройських унцій (грн.): 959 XAU 10 Золото – 86147.55 (на 10 лютого – 85539.32) 961 XAG 10 Срібло – 1249.56 (на 10 лютого – 1217.41) 962XPT10Платина-120069.90(на 10 лютого-119258.48) 964XPD10Паладій-33321.60(на 10 лютого-32838.13)

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