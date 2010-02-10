Цільовий валютний аукціон 10 лютого

Національний банк України 10 лютого 2010 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 13 943 тис.дол.США наступним 47 банкам: "ДІАМАНТБАНК"; "СБЕРБАНК РОСІЇ"; АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" У м.КИЇВ; АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ; АБ "УКРГАЗБАНК"; АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ; АКБ "ФОРУМ", м.Київ; АКБ"ЧОРН.БАНК РОЗВ.ТА РЕК."М.СІМФЕРОП.; Акціонерний банк "Південний"; АТ "Банк "Фінанси та Кредит"; АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК"; АТ "Дельта Банк"; АТ "ОТП Банк"; АТ "ПроКредит Банк"; АТ "Райффайзен Банк Аваль"; АТ "РОДОВІД БАНК"; АТ "СВЕДБАНК" (публічне); АТ "Укрексімбанк"; АТ "УкрСиббанк"; ВАТ "БГ БАНК"; ВАТ "БМ БАНК", М.КИЇВ; ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК"; ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ; ВАТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"; ВАТ "Платинум Банк"; ВАТ "ХК БАНК"; ВАТ АСТРА БАНК , м.Київ; ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ; ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ; ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві; ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ; ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ; ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ; ПАТ "ДОНГОРБАНК", м.Донецьк; ПАТ "ІHДЕКС-БАHК"; ПАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК"; ПАТ "КРЕДОБАНК"; ПАТ "МЕГАБАНК", Харків; ПАТ "ПЛЮС БАНК"; ПАТ "ПУМБ"; ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"; ПАТ "ФОЛЬКСБАНК"; ПАТ КБ "ЄВРОБАНК"; ПАТ КБ "ПРАВЕКС-БАНК"; ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"; ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК; ПуАТ "СЕБ Банк".

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари продавались за курсом - 8,01 грн. за 1 долар США.