Економіст: сценарій розвитку подій для гривні поки що оптимістичний

Поствиборний тиждень продовжує розвиватися за оптимістичним для гривні сценарієм.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, в середу, 10 лютого, на міжбанківському валютному ринку гривня зміцнилася до долара на 0,1%. При цьому з початку 2010 року українська валюта подешевшала до американської на 0,9%, повідомив економіст.

О.БЛІНОВ також зазначив, що НБУ в середу провів цільовий аукціон для позичальників-фізичних осіб, продавши 13,9 млн. доларів 47 комерційним банкам за фіксованим курсом 8,01 грн./дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 10 лютого, на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися наступними котируваннями - 8,0780/8,0920 грн./дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0660/8,0740 грн./дол.

До закриття торгів цінові рівні досягли 8,0635/8,0710 грн./дол.