Експерт: НБУ знову допоміг "Нафтогазу"

Нацбанк знову допоміг НАК "Нафтогаз України" заплатити за газ, цього разу за спожитий в січні.

Про це йдеться у даних інвестиційної компанії Astrum Investment Management.

"За тиждень, з 1 по 7 лютого портфель облігацій внутрішньої державної позики у власності НБУ збільшився на 4,4 мільярда до 62,1 мільярдів гривень. Ми пов`язуємо збільшення обсягу ОВДП у портфелі НБУ з монетизацією ОВДП, що знаходилися у "Нафтогазу". НБУ придбав у газового монополіста ОВДП в еквіваленті 555 мільйонів доларів", - підкреслив аналітик Astrum Олексій Блінов.

Загальна сума оплати за імпортований з Росії в січні газ склала 780 мільйонів доларів. Таким чином, вважають в Astrum, НБУ забезпечив 71% платежу.

Прес-секретар "Нафтогазу" Валентин Землянський підтвердив цю інформацію, але суму не назвав. Він не уточнив, якими були показники насправді.

При цьому Землянський спростував думку про те, що оплату за січневий газ повинні були забезпечити дивіденди "Укрнафти", які компанія погодилася заплатити наприкінці січня.

Як повідомлялося, загальна сума виплачених грошей, згідно з рішенням зборів акціонерів, сягає майже 5 мільярдів гривень.