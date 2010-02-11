Dow Jones і CME Group створять СП

10% на 90%

Інформаційне агентство Dow Jones & Co, що належить News Corp., і біржовий оператор CME Group Inc. заявили про угоду про створення спільного підприємства, повідомляє агентство Bloomberg. Основою спільної компанії стане індексний підрозділ Dow Jones вартістю $675 млн. Згідно із умовами операції, CME Group належатиме 90% компанії, Dow Jones – решта 10%, повідомляє Газета.Ru.

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