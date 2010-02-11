Міжбанк відкрився на рівні 8,0680/8,0815 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом відкрилися зниженням котирувань – 8,0680/8,0815 грн./дол., ціни на російську валюту піднялися до 0,2677/0,2682 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,1125/11,1355 грн./євро.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,3773/1,3775 дол./євро (10 лютого – 1,3765/1,3767 дол./євро).

В середу, 10 лютого, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні для фізичних осіб по валютній парі долар-гривня з ціною відсікання 8,01 грн./дол.