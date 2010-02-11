Тимчасова адміністрація в банку «Надра» продовжена ще на рік

Правління Національного банку України ухвалило рішення про продовження тимчасової адміністрації в банку «Надра» на один рік - до 9 лютого 2011 року.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту зовнішньоекономічних зв`язків Нацбанку Сергій КРУГЛИК.

«Ухвалено рішення про продовження тимчасової адміністрації ще на один рік - з 10 лютого 2010 року по 9 лютого 2011 року, згідно з чинним законодавством», - сказав С.КРУГЛИК.

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію. 23 грудня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» до державного «Родовід Банку». На сьогодні ще не розроблено конкретний механізм такого переведення, відповідно, цей процес ще не почався.