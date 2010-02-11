Активи банку "Надра" не переведуть у державний "Родовід Банк"?

Виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ пропонує скасувати постанову уряду №1430 від 23 грудня 2009 року, згідно з якою активи і пасиви банку "Надра" передаються "Родовід Банку".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету міністрів України заявив І.УМАНСЬКИЙ, запропонувавши внести це питання до порядку денного.

"Я хочу запропонувати відмінити рішення уряду, яким ми пропонували врегулювати ситуацію навколо банку "Надра" шляхом передачі активів і пасивів "Родовід Банку", враховуючи ті рішення, які вчора були прийняті Національним банком, і той розгляд, який прямо зараз відбувається на правлінні (Нацбанку – УНІАН) щодо банку "Надра, - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

У відповідь прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що питання, запропоноване І.УМАНСЬКИМ, буде внесене до порядку денного. "Ми обговоримо це питання, поставимо до порядку денного. Головне, щоб вкладники банку "Надра" були підтримані. Ми добиватимемося у Національного банку, щоб вкладників банку "Надра", яким не повертають депозити, передали в "Родовід Банк" і повернули їм вклади", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, правління Національного банку України ухвалило рішення про продовження тимчасової адміністрації в банці «Надра» на один рік - до 9 лютого 2011 року.

Банк «Надра» почав свою діяльність в жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Акціонерами банку були компанії Novartik Trading Limited (60,9967%) і Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

З 10 лютого 2009 року в банку «Надра» введено тимчасову адміністрацію. 23 грудня 2009 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення про переведення вкладів фізичних осіб і частини активів з банку «Надра» в державний «Родовід Банк». На сьогодні ще не розроблено конкретного механізму такого переведення, відповідно, цей процес ще не почався.