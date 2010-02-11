Міжбанк: долар дешевшає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися - 8,0680/8,0815, на 12.00 ціни впали до 8,0480/8,0580 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2677/0,2682, на 12.00 ціни знизилися до 0,2668/75.

У Росії курс долар-рубль знизився і на 12.00 встановився на рівні 30,1340 (-0,0810).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3773/1,3775, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 11,1125/11,1355, на 12.00 ціни пішли вниз - 11,0710/11,0835.