Рада ухвалила закон про держзакупівлю

Верховна Рада ухвалила Закон «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Як передає кореспондент УНІАН, за закон проголосували 245 із 374 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосувала у повному складі фракція Блоку Литвина, з фракції НУ-НС свої голоси дали лише 10 депутатів. Фракція КПУ проголосувала за закон у повному складі, з фракції Партії регіонів - 156 депутатів, а також 50 народних депутатів від БЮТ.

Під час представлення законопроекту народний депутат від БЮТ, перший заступник голови Комітету ВР з питань економічної політики Сергій ОСИКА наголосив, що в Україні вже два роки відсутній закон, який би регулював питання щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти.

За його словами, постанова уряду з цього приводу, по суті, відмінена Конституційним Судом України. Депутат зазначив, що в країні «існує зараз повний беспрєдєл і хаос в частині закупівель, а йдеться ж про кошти державного бюджету».

Він підкреслив, що той, хто хоче зберегти хаос і безлад, той нехай не голосує за даний закон. При цьому С.ОСИКА додав, що залишатися і на третій рік без відповідного закону є «злочином як з політичної точки зору, так і щодо громадянської позиції».

У свою чергу категорично проти ухвалення даного закону виступив народний депутат України від Партії регіонів Валентин ЛАНДИК. Він наголосив, що цей закон спрямований на підтримку імпортерів, а не на вітчизняних виробників.

Також категоричним з приводу цього закону був виступ і народний депутат від БЮТ Олега ЛЯШКА, який звинуватив фракцію у тому, що вона підтримує закон, де є корупційні схеми.

Після ухвалення закону в сесійній залі відбулася словесна перепалка між депутатами від БЮТ О.ЛЯШКОМ та Антоном ЯЦЕНКОМ (УНІАН: А.ЯЦЕНКО фігурував у численних журналістських розслідуваннях, пов’язаних із діяльністю Тендерної палати України).

Досить серйозна дискусія виникла і щодо поправки 133, в якій йдеться про орган оскарження. Нею передбачено, що з метою розгляду скарг при Міністерстві економіки України діє орган оскарження.

Відповідно до поправки, він формується на паритетних засадах з представників державних органів та незалежних фахівців з питань державних закупівель у складі 14 осіб, з яких не менше третини повинні бути з вищою юридичною освітою. Строк його повноважень визначено три роки.

Даним законом передбачено встановлення правових та економічних засад здійснення процедур державних закупівель.

Між тим, народний депутат від БЮТ Олег ЛЯШКО звинувачує фракцію БЮТ у закладені корупційних схем в закон про державні закупівлі.

Про це він заявив сьогодні на засіданні парламенту під час розгляду проекту закону «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти».

Він наголосив, що фракція БЮТ не збиралася для обговорення цього законопроекту. О.ЛЯШКО звинуватив першого заступника голови фракції БЮТ Андрія КОЖЕМ’ЯКІНА в тому, що рішення фракції немає, а, в той же час, народних депутатів від БЮТ примушують підтримувати закон, де є корупційні схеми.

Він наголосив, що «це корупція», підкресливши, що «саме через таку корупцію ми і програємо вибори».

О.ЛЯШКО підкреслив, що таким чином фракція БЮТ не тільки підводить прем’єр-міністра України, але й політичну силу БЮТ.

О.ЛЯШКО наполягає, що в даному законопроекті є «корупційні тіньові схеми». Він закликав голову ВР Володимира ЛИТВИНА опублікувати список народних депутатів, які проголосують за даний закон.